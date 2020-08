Magazine O lado B de Marília Mendonça

Outro programão de fim de semana é a terceira live da cantora goiana Marília Mendonça, hoje, às 20 horas, no canal da artista no YouTube. O repertório será totalmente diferente das últimas apresentações. A rainha da sofrência aposta no lado B, apenas com modões. Sucessos de Zezé Di Camargo & Luciano, João Paulo & Daniel, Cleiton & Camargo, Chrystian & Ralf, ...