Magazine O internacional Lewgoy

O ator francês Jean Marais foi um dos nomes mais populares do cinema francês da segunda metade do século passado. Em 1957, ele participou de um filme um tanto inusitado, chamado S.O.S Noronha. Na produção, falava-se francês e português, com personagens de vários países. Nos bastidores, Marais encontrou seu companheiro de cena e também um amigo. Ele era José Lewgoy, ga...