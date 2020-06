Filho do ceramista português Américo Batista de Souza, Poteiro veio para o Brasil aos 2 anos de idade e morou em São Paulo e Minas Gerais. Passou dois anos e meio na Ilha do Bananal entre os carajás, antes de escolher Goiânia para viver, em 1955 – antes, morou em Nerópolis. A vida artística ele iniciou com o seu pai, que era ceramista e fazia potes. Nos anos 1970, era possível comprar direto do artista em uma banca na Feira Hippie, na Praça Cívica, no Centro. No início, ele não assinava as peças até que foi orientado pela folclorista Regina Lacerda, que o batizou oficialmente.

As primeiras pinturas foram criadas a partir de 1967 e, por incentivo do artista plástico Siron Franco, que disse ao POPULAR que, na época, Poteiro chegou no seu ateliê e, ao ver o seu trabalho em barro, lhe deu um cavalete, tintas, pincel e uma tela para que ele também pintasse. “O Siron Franco, por exemplo, ajudou o Poteiro no início da carreira e depois, num certo momento, é o Poteiro que passa a ajudar o Siron no cenário nacional ao conhecer pessoas que o Siron não conhecia”, conta PX Silveira, que três anos antes da morte do mestre do naïf recebeu o convite para ser seu testamenteiro registrado em cartório.