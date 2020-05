Magazine O horror! O horror!

Enquanto sistemas de saúde colapsam em várias capitais, o líder do país onde a tragédia está ocorrendo diz que vai promover churrasco, passeia de jet ski e pergunta, diante da catástrofe descomunal: “E daí?” No meio desse cenário terrível, uma famosa ex-atriz minimiza as mortes e canta uma musiquinha que remete a um período de arbítrio e torturas. Parece até enredo de s...