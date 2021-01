Magazine O homem por trás da lenda Série El Cid expande história de cavaleiro medieval que virou lenda na Espanha do século 11

Na Espanha, El Cid é um velho conhecido de todos. Nascido no século 11, ele virou referência de cavaleiro medieval após sua vida e feitos serem contados em uma epopeia em versos que faz parte do currículo de qualquer escola. Menos conhecida em outras partes do mundo, a história pode ser conferida em El Cid, que estreou no catálogo da Amazon Prime Video.A sér...