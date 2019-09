Magazine O grupo Passarinhos do Cerrado encerra projeto com show “Origens” Último fim de semana do Mais Tempo em Cartaz também terá as peças Cabeças, com Plenluno, e William Wilson, com Oops!

O grupo Passarinhos do Cerrado abre o fim de semana de encerramento da edição deste ano do projeto Mais Tempo em Cartaz, no Espaço Sonhus. Com o show Origens, a banda se apresenta no ponto cultural às 20 horas, nesta sexta-feira. No sábado, a Cia. Oops! apresenta o espetáculo de teatro William Wilson, também às 20 horas. O grupo Plenluno apresenta Cabeças, no doming...