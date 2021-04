Magazine O grande encontro Leonardo e Gusttavo Lima se apresentam juntos amanhã em live que pode ser o início de uma parceria

O projeto que surgiu de uma brincadeira entre amigos, com cachaça e moda de viola, virou um dos maiores fenômenos da música sertaneja dos últimos anos e pode ganhar um novo capítulo. Sob o tema Cabaré 2, sem Eduardo Costa, Leonardo e Gusttavo Lima se apresentam pela primeira vez juntos amanhã em live, às 20 horas, com transmissão nos canais dos artistas no YouTube...