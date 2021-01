Magazine O Garoto, primeiro longa-metragem de Charlie Chaplin, completa 100 anos

Completando cem anos agora, O Garoto, primeiro longa-metragem de Charles Chaplin, deixa claro que no cinema desse diretor o que vem primeiro é o personagem – Carlitos. O tipo mais marcante da história do cinema, com seu corpo coberto de paradoxos. Já nos trajes convivem o gentleman e o vagabundo, o nobre e o pária, reverberando em seu comportamento como se ali...