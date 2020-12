Magazine O gênio do gênero

John Hughes era um gênio com a câmera na mão e todos sabiam disso. Não é à toa que em uma cerimônia do Oscar, no ano seguinte a sua morte, ele ganhou uma homenagem prestada a pouquíssimos realizadores, com direito à presença de protagonistas de vários de seus filmes no palco para falar de seu legado inestimável. Lá estavam Macaulay Culkin, astro de Esqueceram de Mim; ...