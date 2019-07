Magazine O futuro é logo ali Em No Coração do Mundo, longa da produtora Filmes de Plástico, ligações cotidianas narram conflitos entre moradores de Contagem (MG)

São os laços afetivos e sociais que unem os protagonistas do longa-metragem No Coração do Mundo, que estreia hoje no Cine Cultura, localizado na Praça Cívica. Mais do que a conexão amorosa entre os personagens, a trama é regida por ligações perigosas. Selma (Passô) está disposta a cometer um assalto ao lado de Marcos (Leo Pyrata), um antigo amigo, mas, para qu...