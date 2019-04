Magazine Para abrir a temporada de dez anos, projeto Música no Câmpus apresenta show da banda BaianaSystem A última vez que o grupo esteve em Goiânia foi no ano passado, quando tocaram os sucessos do álbum Duas Cidades

Dez anos é o tempo que separa o início e a edição comemorativa de hoje do projeto Música no Câmpus, da Universidade Federal de Goiás (UFG). O ano era 2009 quando a Pró-Reitoria de Extensão em Cultura (Proec) resolveu promover apresentações especiais no Câmpus Samambaia. Naquele mesmo ano, em Salvador (BA), músicos se juntavam em experimentações entre a guitarra ...