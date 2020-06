Magazine 'O feminismo europeu perdeu sua hegemonia', ressalta ativista francesa Françoise Vergès Em entrevista, a cientista política e historiadora fala sobre as mudanças no feminismo e os efeitos da pandemia sobre as mulheres

Para Françoise Vergès, a pandemia, embora agrave as desigualdades, não mudará o modo como mulheres brancas se aproveitam da exploração do trabalho doméstico de mulheres racializadas. A cientista política, historiadora, ativista e especialista em estudos pós-coloniais francesa lança agora no Brasil seu mais recente livro, Um Feminismo Decolonial, no qual aborda movimen...