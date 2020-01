Magazine “O Estado não pode arbitrar sobre o que assistimos”, defende pesquisador da UFG Para professor Rodrigo Cássio Oliveira, decisão de desembargador do Rio de Janeiro sobre Especial de Natal fere liberdades. Especialista também analisa clima de polarização e democracia no Brasil

Tão logo o desembargador Benedicto Abicair, do Rio de Janeiro, tornou pública a decisão de censurar o Especial de Natal da produtora Porta dos Fundos, na quarta-feira, surgiram as primeiras reações de segmentos da sociedade lembrando a inconstitucionalidade da ação. Mesmo após o Supremo Tribunal Federal (STF), na quinta-feira, revogar a decisão do magistrado, a inici...