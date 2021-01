Magazine O dom da rima Conheça a história do rapper goiano Donato No Relato, que iniciou a carreira durante a pandemia e já tem três músicas lançadas

O nome artístico surgiu da rima. A junção de dom com nato virou Donato. No Relato combina com Donato e representa narrar o cotidiano e fazer protesto. Assim, durante a pandemia do novo coronavírus, o rapper goiano Daniel Morais, de 29 anos, decidiu lançar oficialmente sua carreira na música como Donato No Relato. A primeira faixa, gravada e disponibilizada com videoclipe...