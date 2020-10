Magazine O detetive está de volta

Está prevista para o final deste ano a estreia da nova versão de Morte no Nilo, mais uma adaptação do famoso romance de Agatha Christie, uma das aventuras mais conhecidas protagonizadas pelo detetive Hercule Poirot. O filme tinha uma data de lançamento bem anterior, mas a pandemia também interferiu no cronograma da produção dirigida e estrelada pelo ator britânico Ke...