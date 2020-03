Magazine O desfecho da trama na segunda fase será melhor ainda

Como você avalia a primeira fase de Amor de Mãe?Amor de Mãe é uma novela de altíssima qualidade, com uma linguagem que me encanta muito. Uma fotografia belíssima. A trama aborda assuntos sérios como educação e preservação do meio ambiente. Agora, no fim da primeira fase, exibe uma grande virada da personagem Thelma, a aproximando da trama central, que é a d...