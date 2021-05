Magazine O corpo fala: dor no peito deve ser sinal de alerta Semelhanças entre a forte sensação de azia e os sinais de um mal cardíaco pode levar pacientes a ignorarem a gravidade da situação

Ídolo do futebol, o ex-jogador Washington Stecanela Cerqueira, o Washington “Coração Valente”, tomou um susto em 2002. Após sentir sintomas de azia, espécie de queimação no estômago, por dias antes de procurar um médico, ele foi surpreendido com o diagnóstico no hospital: estava com uma das artérias com 90% de obstrução. Por pouco, a demora na busca pelo atendim...