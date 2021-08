O despertador do arquiteto Rodrigo Ferreira, 36, mudou. Desde julho que o goiano tem acordado ao som das máquinas pesadas que retiram o asfalto do anel interno da Praça Cívica para as obras do BRT. Morador do Edifício Acaiaca, vizinho da praça, Ferreira tem uma vista privilegiada do seu apartamento: lá de cima, do 15º andar, é possível ver toda paisagem do marco zero de Goiânia, desenhado por Attilio Corrêa Lima, com os prédios históricos que o circundam, como o Museu Zoroastro Artiaga e o Palácio das Esmeraldas.

Manifestações políticas, comemorações cívicas, atos sociais e projetos de cultura são algumas das passagens históricas que a Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira, ou simplesmente Praça Cívica, percorreu desde os anos 1930. Ao longo do tempo, acompanhou as transformações urbanísticas e passou por modificações. Em 2021, o local tombado como Patrimônio Histórico e Artístico Nacional mais uma vez atravessa uma mudança, com a incorporação do BRT em suas linhas de acesso.

“Acompanhar a obra do BRT de perto me faz questionar como o urbanismo de Goiânia tem sido sacrificado. As obras aos arredores da Praça Cívica estão descaracterizando o plano original do nosso saudoso Attílio Corrêa Lima”, alerta Ferrreira. Uma das maiores preocupações do vizinho da praça diz respeito às novas plataformas do transporte coletivo que irão ser inseridas no contexto da praça. “Tive a curiosidade de ver o projeto que está protocolado no site da prefeitura e reparei que todas as árvores do canteiro central que divide os anéis serão retiradas”, diz.

A última grande intervenção que a Praça Cívica passou foi em 2015 e 2016, quando o local deixou de ser estacionamento para automóveis e foi requalificado. No valor de R$ 13 milhões oriundos do programa federal PAC Cidades Históricas, a praça ganhou um amplo espaço para esporte e lazer e instalação artística de Siron Franco. Com projetos de ocupação do local, aos domingos o anel interno era fechado para usos diversos.

“Será que depois das obras iremos continuar com prática esportiva? Em nenhum momento os moradores da região foram convocados para uma assembleia para discutir pontos que irão influenciar em nossa rotina”, indaga Ferreira. Para o morador, a Praça Cívica é uma espécie de extensão de seu apartamento e tê-la como vista permanente é um privilégio. “Espero que a obra do BRT seja um facilitador do fluxo diário para os veículos e pedestres que utilizam da praça como meio de locomover”, aponta o arquiteto.

Mudanças

Primeiras edificações erguidas no traçado original da então nova capital de Goiás, todos os prédios que circundam a Praça Cívica foram tombados como Patrimônio Histórico Nacional em 2003, quando um conjunto composto por 22 edifícios e monumentos de Goiânia receberam o título à nível nacional. Alguns dos edifícios erguidos no local tem atualmente ocupações culturais, como o Cine Cultura, hoje fechado por conta da pandemia, o Museu da Imagem e Som, o Museu Zoroastro Artiaga e a Gibiteca Jorge Braga.

Com a incorporação do projeto do BRT no traçado da Praça Cívica, o que profissionais da arquitetura, moradores e transeuntes se perguntam é: quais impactos a praça pode sofrer após as mudanças? “É a área mais importante para nossa cultura urbana, por seu caráter histórico e de relevância da arquitetura local. Qualquer projeto de intervenção que altere a paisagem, se não for pensado e executado, levando em consideração a importância de se manter as edificações antigas em destaque, levará prejuízo ao patrimônio que se deseja valorizar”, explica a arquiteta Maria Ester de Souza, presidente da Associação para Recuperação e Conservação do Ambiente.

No projeto apresentado pela Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC), plataformas de ônibus serão colocadas ao longo dos anéis, transformando a paisagem do entorno. Maria Ester salienta que é de total importância uma obra que melhore o transporte coletivo da cidade, mas não deve ser pensado isoladamente.

“É um prejuízo para nossa história, pois as plataforma estão localizadas muito próximo aos edifícios históricos, pelo menos no projeto que recebemos. Outro impacto é a supressão das árvores, sombreando os atuais pontos de ônibus, como área muito arborizada”, sugere a profissional.

Pulso da cidade

“As mudanças mais significativas da Praça Cívica foram em relação aos seus usos”, explica a jornalista Déborah Gouthier, mestra em Preservação do Patrimônio Cultural. No início, na década de 1930, o local nasceu enquanto ponto de encontro, civismo e lazer dos goianienses, como uma espécie de coração da cidade. Os moradores da então nova capital de Goiás iam ali para se divertir, paquerar, se exercitar, brincar, se manifestar politicamente. “No entanto, minha geração cresceu com uma Praça que foi se tornando um imenso estacionamento ou simples local de passagem.”

Na última grande obra da Praça Cívica, encerrada em 2016, houve uma tentativa de resgatar o espaço com o que uma praça de fato nasce para ser: um espaço urbano de convívio. “Acompanhei a obra quase toda e sempre me impressionava essa sensação de redescobrimento, de deslumbre, como quem diz: isso estava aqui o tempo todo mesmo?”, diz Déborah.

Mimo modernista

Ela pode até passar despercebida, mas a casa modernista do escritor e folclorista Bariani Ortêncio é um dos mimos que rodeiam a Praça Cívica. Projeto assinado pelo arquiteto goiano Eurico Calixto de Godoi, a construção resiste ao tempo e às mudanças na paisagem da praça. Símbolo das construções modernistas de Goiânia, a casa hoje funciona como instituto cultural e educacional. “Manter e preservar a história da cidade é a garantia da nossa identidade, de quem somos e do lugar onde habitamos. Essa casa faz parte de algo maior”, reflete o morador Bariani Ortêncio.