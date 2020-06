Tudo acontece ali: desde o café da manhã, passando pelas tardes de sábado de festa com os amigos, até o momento de desanuviar e descansar a mente. Na casa do casal Núbia Cristina Mendonça, 39 anos, e Marcelo Ferreira de Sá, 38, o quintal é como se fosse o coração da residência localizada no Setor Aeroporto, em Goiânia. O espaço de convívio ganhou um fogão caipira rodeado por diversas árvores frutíferas, como pé de jabuticaba, mexerica, amora e cajá. Há ainda um terrário feito pelo próprio casal.

“É, com certeza, a parte mais utilizada da casa e a que temos um forte apreço e carinho”, destaca Sá. Entre as comemorações mais esperadas do quintal é a já tradicional festa de aniversário que Núbia oferece aos familiares e amigos. A goiana decora todo o quintal com elementos do estilo cabaré. “É sempre um luxo”, revela a enfermeira.