Com uma filmografia que atravessa quatro décadas, o cineasta Bruno Barreto não vive do passado. Mas bem que poderia. Nome por trás de clássicos como Dona Flor e Seus Dois Maridos (1976), Beijo no Asfalto (1981), Gabriela (1983) e O que É Isso, Companheiro? (1997), o carioca é parte importante da história do cinema nacional. Talvez por conta do tarimbado currículo, ele sequer tenha pensado em se acomodar.

Nos anos 2000, aventurou-se na comédia, com O Casamento de Romeu & Julieta, trabalhou com suspense, com Última Parada 174 e provou ser dono de um olhar notadamente sensível, com Flores Raras – produção inspirada no livro Flores Raras e Banalíssimas, de Carmen Oliveira, e que conta a história de amor entre a arquiteta Lota de Macedo Soares e a poetisa Elizabeth Bishop. Apesar de ter sido lançado em 2013, Flores Raras integra a programação da 13ª edição da mostra O Amor, a Morte e as Paixões, que ocupa, até dia 26, o Cinema Lumière do Banana Shopping. O longa será exibido neste domingo (23), às 20 horas. A entrada é gratuita, mas, segundo a organização do festival, é preciso retirar o ingresso com antecedência.

Na ocasião, o diretor recebe o público para um bate-papo sobre o filme, que acompanha o romance entre Lota (Gloria Pires) e Elizabeth (Miranda Otto), num Rio de Janeiro conservador da década de 1950. Já nos anos 2000, quem sentiu na pele o conservadorismo foi o próprio Bruno que, na época, enfrentou dificuldade em convencer patrocinadores a encampar uma história de amor homoafetiva. “O brasileiro é muito moralista”, disse o cineasta na época. Fora do País (morou por quase 20 anos nos Estados Unidos), aguçou ainda mais o olhar apaixonado com o qual trata os mais diversos temas e gêneros.

Em 2013, mostrou isso ao dirigir Crô, o Filme – um projeto autoral que foi escrito na linha de O Terror das Mulheres, clássico da década de 1960 dirigido por Jerry Lewis. “Todo tema é delicado para mim, sobretudo a comédia, que tem uma complexidade ímpar. Por isso, sempre dou mais importância ao subtexto, ao que não é dito, às entrelinhas”, disse em entrevista ao POPULAR, antes de deixar São Paulo e embarcar para Goiânia.

Na época do lançamento de Flores Raras, você disse que a história precisava ser contada no tom certo e que isso te exigiu muita maturidade e serenidade. Como enxerga o resultado sete anos depois?

Não assisto ao filme há muito tempo, mas dos 20 que dirigi ao longo da minha carreira, ele está entre os quatro dos quais mais gosto. Na minha opinião, é um trabalho especial, acima da média, fora da curva. Por isso estou muito animado com a oportunidade de rever a história na tela grande, com o público de Goiânia. Vou aproveitar para observar a reação de quem ainda não conhece o enredo, que fala de amor, mas que também fala sobre perda, dor, solidão e recomeço.

Apesar de a trama homossexual não ser o conflito central do filme, ela chega em um momento peculiar no Brasil, que debate com mais intensidade do que nunca a igualdade de direitos para pessoas do mesmo sexo. Acha que a recepção do público pode mudar?

Pode mudar e isso é o interessante do cinema. Quando o momento no qual a história é contada, empresta cores diferentes ao que está sendo exibido na tela. Quando o contexto interfere na relação do público com o material, sem que o enredo perca a sua essência. No caso de Flores Raras, o conflito central é a arte de perder. Quem não sabe escolher, abrir mão e se despedir de coisas e pessoas sempre vai sentir a perda de uma outra forma.

Recentemente, o governo federal chegou a suspender editais de verba para filmes com temáticas LGBT+. Como enxerga o posicionamento? Acha que teria problemas em viabilizar o longa se o projeto nascesse hoje?

Apesar desse governo conservador, quero acreditar que vivemos em uma democracia. Prova disso é o fato de que semanas depois a Justiça Federal derrubou a portaria que suspendia o andamento dos projetos. Acho que o assunto está encerrado, mas também acho que não podemos demonizar a atual gestão.

Na sua opinião, sempre existiu esse filtro em relação à cultura?

Sim. O governo do PT era mais inteligente e esperto na hora de filtrar essa ou aquela obra. Eu fui vítima do filtro petista. Em 2016, quase não consegui tirar do papel a série Inventores do Brasil, escrita por Fernando Henrique Cardoso e Elio Gaspari e veiculada no Canal Brasil. Na época, tive muitos problemas com a liberação da verba por parte do governo federal e precisei recorrer ao Juca Ferreira (então ministro da Cultura).

Recentemente, você disse que “a militância empobrece a arte”. Pode explicar melhor?

Na seara cultural, não pode existir essa visão binária, essa polarização estilo Fla-Flu, com uma ideia de que ou você está comigo ou está contra mim. O revolucionário é estarmos no centro, não endossarmos essa divisão entre o bem e o mal. O documentário da Petra Costa (Democracia em Vertigem), por exemplo, é tecnicamente muito bem feito, mas escorrega por ser tendencioso, beirando o irresponsável.

Com sua experiência nos modelos de produção nos EUA e no Brasil, como vê a atual situação do cinema nacional, em meio a impasses e questionamentos sobre as políticas públicas de fomento?

Estamos atravessando um período difícil, mas não acho que seja o fim do mundo. Quando o profissional é inteligente e adulto, sobretudo adulto, consegue enxergar na adversidade uma oportunidade de crescimento. Eu sou uma pessoa muito proativa, o que me permite vislumbrar um futuro próspero e próximo.

Em contrapartida, a crítica especializada diz que nunca produziu-se tão bem no cinema nacional. Você concorda? Como avalia o atual momento do audiovisual na questão qualidade?

Eu não diria que nunca estivemos tão bem. Se assim o fizesse, estaria esquecendo de um passado em que foram produzidos filmes como Vidas Secas (1963), Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964), Xica da Silva (1976), Cidade de Deus (2002), Carandiru (2003), Dois Filhos de Francisco (2005) e por aí vai. O problema é que o brasileiro é bipolar: ou ele está com a autoestima muito pequena ou com a autoconfiança nas alturas. Além disso, somos o país da celebração precoce, do “já ganhou”.

No futuro próspero e próximo que você cita é possível que o audiovisual seja obrigado a depender menos de políticas públicas?

Sim. Estamos vivendo um momento de transição. A demanda de produção por parte da TV fechada, do serviço de streaming e de outras plataformas alternativas vem crescendo. Quem souber aproveitar essa oportunidade, como é o caso de várias produtoras de São Paulo, vai conseguir se manter no mercado.

E como avalia a postura dos novos profissionais diante dessas outras plataformas? Você fez isso, não é? Como foi esse redirecionamento?

Sim, eu fiz. Mas sou um caso à parte. As histórias que eu quero contar, aquelas que investigam o comportamento humano, que falam sobre pessoas, não cabem mais na telona. Quem hoje vai ao cinema assistir a um filme de quatro horas? Em casa é mais fácil, dividimos em episódios, temporadas ou pequenas minisséries fechadas. Acabei de filmar agora, por exemplo, para a HBO, O Hóspede Americano, uma história contada em quatro capítulos de uma hora cada. Robert McKee, o guru dos roteiristas, diz que a dramaturgia migrou para a televisão – eu concordo com ele.

Recentemente, você também lançou A Escravidão Hoje e Toda Forma de Amor. Quais os projetos para o futuro?

Eu estou trabalhando em dois projetos. Um deles, sobre o qual posso dar mais detalhes, é a adaptação do primeiro livro da Thalita Rebouças, escrito há 20 anos atrás, que fala sobre as dificuldade de uma mulher jovem adulta.