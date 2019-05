Magazine O choro dos mortos

Renée Nader Messora e João Salaviza conheceram-se no curso de cinema, em Buenos Aires. Ela, brasileira, ele, português. Casaram-se, têm uma filha, e estreiam hoje seu filme conjunto, Chuva É Cantoria na Aldeia dos Mortos, que chega à grade do Cine Cultura. Bem antes, Renée foi chamada por um amigo antropólogo que pesquisava os índios craôs. As novas lideranças estavam pre...