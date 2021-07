Magazine O charme da cerâmica

Passando pelo feed de perfis de decoração, folheando revistas do nicho ou mesmo vendo as fotos daquela amiga louca por artefatos de mesa e cozinha, você já deve ter visto um dos modernistas conjuntos de pratos e bowls, ou uma caneca diferentona de cerâmica, que vira a estrela da foto do cafezinho. Na mesa da sala de visitas ou no escritório, vasos carregam as flores da ...