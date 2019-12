Magazine O Centro de Goiânia se transforma em uma verdadeira galeria à céu aberto Em projetos de ocupação urbana, artistas promovem ações que realçam o Centro de Goiânia em meio a outdoors que poluem a região

Sacar o celular e fazer uma selfie nos muros coloridos da Avenida Tocantins, na região histórica de Goiânia, tem se tornado hábito para os que passam pelo caminho. Desde novembro, o local se transformou em ponto turístico, num roteiro que percorre o Beco da Codorna, atravessa a recém-inaugurada Rua do Lazer e vai até o Parque Botafogo, ao lado do Mutirama. O C...