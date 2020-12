Magazine O centenário de Clarice Lispector chega a uma autora mais múltipla do que nunca Os “olhos de piscina” que encantaram Manuel Bandeira, a dona da prosa que fez Guimarães Rosa “ler para viver”, a autora que revolucionou a literatura brasileira

Em 1946, quando era casada com o diplomata Maury Gurgel Valente, Clarice Lispector passou uma temporada no Rio de Janeiro, a cidade que amava. Na viagem de volta a Roma, onde o marido servia, ela tomou um itinerário que incluiu o norte da África. No Cairo, fez uma parada e foi visitar as pirâmides de Gizé. Lá, encarou a mítica Esfinge. “Não a decifrei”, escre...