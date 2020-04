Na entrevista – por telefone, de Porto Alegre-, o roteirista Jorge Furtado disse algo interessante, sobre o próprio isolamento social. “Como roteirista, vivo sempre confinado.” É o que também afirma Di Moretti, um dos mais conhecidos roteiristas do cinema brasileiro (Latitude Zero, Nossa Vida não Cabe num Opala, No Olho da Rua, etc.). Ele também conversa pelo telefone, da casa que aluga em São Francisco Xavier (SP). “Venho para cá sempre que tenho de entregar um roteiro. O isolamento ajuda na concentração. E tem o contato mais direto com a natureza. Sem excesso, aqui ainda dá para sair um pouco, respirar o ar desse mato, tomar um sol.” No Rio, George Moura, autor de TV e cinema (Amores Roubados, Onde Nascem os Fortes), também está confinado no apartamento, num condomínio do Jardim Botânico. A pandemia pode ser fonte de inspiração?

Moura responde: “Estou escrevendo um roteiro de cinema adaptado da Crônica da Casa Assassinada, de Lúcio Cardoso, para o Zé (José Luiz) Villamarim. Embora o cinema esteja parado, sigo trabalhando porque o deadline do primeiro roteiro é agora em abril. Também supervisiono a equipe de roteiristas que vai escrever a série do (José) Padilha sobre Marielle Franco. E aguardo a decisão da Globo sobre o lançamento de Onde Está Meu Coração? (do núcleo de Villamarim, com direção de Luísa Lima), que já foi mostrada em Berlim, em fevereiro. A previsão é para o segundo semestre. Minha ficção não é distópica, mas, como todo mundo, estou ligado na pandemia e na revolução que ela está provocando nesse País. Tem muita gente se aproveitando, mas há uma onda de solidariedade. No outro dia, ouvi aplausos e corri à janela. Estava todo mundo na sua casa aplaudindo os lixeiros. Genial esse olhar de reconhecimento para uma atividade que as pessoas nem percebem. Se fosse num filme, talvez fosse apelativo, mas foi emocionante.”

Já Moretti conta que se trancou “para escrever um roteiro de filme do Celso Sabadin sobre os últimos dias do Mazzaropi. Uma amiga em Milão tem captado as imagens. Milão, uma cidade enorme, está deserta. Ela diz que dá para ouvir o canto dos pássaros.” É um efeito secundário dessa pandemia.

Como Moura e Jorge Furtado, Moretti não é um autor distópico, mas esclarece. “Como toda minha geração, fui muito marcado por A Laranja Mecânica, tanto o livro de Anthony Burgess como o filme de Stanley Kubrick. Também li e vi os filmes de Philip K. Dick. Esses autores são visionários. De alguma forma, eles conseguiram antecipar o mundo em que vivemos.”