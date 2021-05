Magazine O Caso Evandro: série documental adaptada de podcast estreia no Globoplay O caso narrado em mais de 30 episódios e mais de 40 horas de áudio por Ivan ganhou sua versão em vídeo

Em 1992, o desaparecimento e a morte de um menino de 6 anos, Evandro Ramos Caetano, em Guaratuba, pequena cidade do litoral do Paraná, chocaram o País. Não só pela brutalidade com que foi assassinado, mas pelos desdobramentos políticos e judiciários do caso, cheio de reviravoltas, algumas delas, inclusive, bem recentes. Apesar de ser um episódio conhecido do grande pú...