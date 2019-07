Magazine 'O cachorro gosta, problema do cachorro', diz Anitta sobre levar Plínio para premiação Cantora foi criticada por levar o animal ao palco do prêmio MTV Miaw

A cantora Anitta usou os stories de seu Instagram na noite da última quarta-feira, 3, para rebater críticas por ter levado seu cachorro, Plínio, ao palco do prêmio MTV Miaw, no qual ele foi indicado e recebeu o prêmio de 'Pet do Ano'. "Gente, o Plínio ama me acompanhar. Ele adora me acompanhar. Tenho cinco cachorros. O Plínio e o Olavo amam ir pra...