Magazine O Brasil de Poteiro Mostra individual Poteiro, o Popular e o Público, com 29 obras e fotografias, será aberta hoje em Belo Horizonte

Talvez no universo das artes plásticas ninguém tenha registrado o descobrimento do Brasil de uma maneira tão detalhista como Antonio Poteiro (1925-2010). Desde a chegada das primeiras caravelas portuguesas até a construção de Brasília nada passou despercebido pelo olhar clínico do artista. Esse imaginário do pintor faz parte da exposição Poteiro, o Popular e o P...