Magazine O bom e velho faroeste

Tim Holt teve uma vida curta – nasceu em 5 de fevereiro de 1919 e morreu aos 54 anos, vítima de um câncer de cérebro. Mas teve uma carreira no cinema bem marcada. Embora tenha estrelado vários filmes de faroeste B, ele tinha um diferencial: sabia interpretar. Por isso mesmo, foi chamado a trabalhar com importantes diretores, a começar por Orson Welles, com quem ...