Magazine O beijo que eles deram Filmada na cidade de Goiás, série Boca a Boca estreia hoje na Netflix, com história sobre surto de doença espalhada por meio do beijo

Uma festa na mata, adolescentes à flor da pele e um beijaço geral. No outro dia, a surpresa. Uma infecção transmissível pela boca começa a ameaçar um a um os que estiveram na balada. É quando paira a dúvida: quem beijou quem? Para cenário da história, as ruas da cidade de Goiás. Produção que entra hoje no catálogo da Netflix, a série Boca a Boca explora as paisa...