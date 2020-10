Magazine O bairro que habito

Em tramitação na Câmara Municipal desde julho de 2019, a apreciação do novo Plano Diretor de Goiânia vai ficar para a próxima legislatura, já que a Prefeitura retirou o projeto. Ainda assim, o adensamento e a verticalização do Setor Sul, uma das pautas mais polêmicas do plano, deve guiar as discussões eleitorais. “Não só de importância histórica, que por si só já é ...