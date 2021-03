Magazine O ator brasileiro, Roberto Bonfim, comemora 76 anos de idade nesta sexta-feira (12) O primeiro filme de Bonfim é de 1970, República da Traição, quando tinha 25 anos

Carioca da gema, Roberto Bonfim comemora seus 76 anos de idade nesta sexta-feira. Conhecido do público principalmente por conta das muitas novelas em que atuou – entre elas, as primeiras versões de Cabocla e Paraíso, passando por Império, na qual interpretou seu Antoninho –, Roberto Bonfim tem uma longa atuação também no cinema. Tanto que seu primeiro filme é d...