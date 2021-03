Magazine O ataque e o inominável

O Essex era um navio considerado de boas proporções para aqueles primeiros anos do século 19. Com três mastros, tinha autonomia para viajar por anos a fio, parando de porto em porto e atravessando mares e oceanos. Com 238 toneladas, ele deixou o porto de Nantucket, na costa de Massachusetts, no leste dos Estados Unidos, para sua última jornada, em 12 de agosto de 181...