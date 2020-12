Magazine O ano dos teclados Um dos grandes destaques de 2020, pisadinha é variação do forró que virou fenômeno nacional

O forró é indiscutivelmente gigante no País. Wesley Safadão conquistou a alcunha de ídolo pop há alguns anos e lançou parcerias que vão do sertanejo ao funk, outros dois queridinhos nacionais. Mas uma variação do forró chegou com força no ano passado e se consolidou oficialmente em 2020 com uma fórmula simples: teclado e voz. A melodia contagiante e os refrões ch...