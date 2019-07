Magazine O amor tem pressa

Imagine se, do dia para a noite, você acordar em um universo paralelo onde toda a sua vida é transformada. É essa a premissa de Amor à Segunda Vista, longa-metragem do cineasta e roteirista francês Hugo Gélin. Em tom fantasioso, com doses de comédia romântica, o filme entra em cartaz hoje na grade do Lumière do Banana Shopping.Na trama, Raphael (François Civil) acorda em uma um...