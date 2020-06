Magazine “O amor pode salvar as pessoas”, filosofa Luan Santana Em entrevista, cantor fala sobre live deste sábado (13)

Com 13 anos de carreira, Luan Santana tem como trabalho mais recente o DVD e turnê Vica, projeto que acaba de completar um ano de realização e trouxe novos sucessos para o cantor, como a inédita Água com Açúcar, que segue entre as músicas mais tocadas nas plataformas digitais, com mais de 90 milhões de streamings. Na entrevista, ele dá mais detalhes sobre tudo que está...