Magazine “O Alok foi um anjo pra mim”, diz rapaz goiano que teve vídeo compartilhado pelo DJ em rede social Lucas Júnior Moraes Silva, de Mossâmedes, viu o número de inscritos em seu canal do YouTube subir e comemora ser reconhecido por seu ídolo: "Foi um presente"

Na última terça-feira (5), Lucas Júnior Moraes Silva, de Mossâmedes, município a 147 km da capital, foi surpreendido após o DJ Alok compartilhar um de seus vídeos de dança publicado em seu canal do YouTube. O rapaz disse ao POPULAR que chorou com o reconhecimento do ídolo: “Foi um presente. O Alok foi um anjo pra mim”, afirma. “Achei incrível e estou usando as min...