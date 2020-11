Magazine O AC/DC está de volta: 17º disco da banda chega às lojas e às plataformas de streaming no dia 13 Banda supera surdez de vocalista, prisão de baterista e morte de guitarrista para retornar com novo disco

Para que Brian Johnson pudesse cantar no novo disco do AC/DC foram necessários três anos de visitas de um cientista a sua casa. Uma vez a cada três meses, Stephen Ambrose levaria suas engenhocas auditivas até o lar do vocalista, que havia perdido a audição a ponto de mal ouvir as guitarras no palco e ter de cancelar sua participação nos shows finais da turnê ...