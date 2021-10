Magazine “O absurdo tornou-se a realidade” Na semana passada, ao chegar no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, para embarcar para uma das palestras do projeto Diálogos Contemporâneos, após um ano e meio isolado, o escritor Ignácio de Loyola Brandão, de 85 anos, teve a sensação de que viajava de avião pela primeira vez. “Aeroporto vazio, quando é sempre tumulto. O avião, lotado. Nenhum distanciamento protocolar. Máscaras, sim. Todos usavam. Mas no portão de embarque nenhuma distância, as pessoas ansiosas amontoavam-se. Ninguém parece ter aprendido nada. Tive certo medo”, confessou o romancista, jornalista e membro da Academia Brasileira de Letras em entrevista ao POPULAR. Ignácio vem a Goiânia nesta terça-feira falar sobre literatura, pestes, pandemias e distopias - ficção e realidade. Para a mediação da conferência, às 19 horas, no Teatro Goiânia, entra em cena o professor e teatrólogo, ex-secretário de cultura de Goiânia, Sandro di Lima. A entrada é franca. Durante a palestra, o autor do profético Não Verás País Nenhum, que completa 40 anos do lançamento em 2021, vai falar sobre os rumos do Brasil nos últimos dois anos, os efeitos da pandemia, a crise política e sobre como viver em uma distopia que não é mais uma ficção. O livro, aliás, permanece mais atual do que nunca. A narrativa desenrola-se em um futuro não determinado; no entanto, cada vez mais presente – falta d’água, calor insuportável, desaparecimento das florestas, dos rios, flores artificiais, montanhas de lixo, controle da informação, excesso de população, fichas para circulação, filas para tudo, polícia corrupta e assustadora, governantes medíocres e alienação. Para muita gente, uma previsão do que seria o Brasil de 2021. Eleito personalidade literária do ano pela 63ª edição Prêmio Jabuti e autor de 47 livros, Ignácio de Loyola Brandão contou que está escrevendo um novo romance inspirado na pandemia da Covid-19. “Este cotidiano do isolamento vai transparecer no meu novo romance que se passa em uma pandemia que dura sete anos e não deixou ninguém vivo”, adiantou. Na conversa, o autor antecipa alguns dos temas que serão explorados na conferência desta noite. Confira trechos da entrevista:

Não Verás País Nenhum, que completa 40 anos do lançamento em 2021, tem sido constantemente chamado de “profético”. Como o senhor encara esse adjetivo? Profético? Profético nada! Antecipador. Vou contar em Goiânia meu processo e como aprendi com meus professores a ser escritor. Vou contar o grande conselho que Nelson Rodrigues me deu um dia. O elo entre 1981 e ...