A ira do cancelamento também foi com tudo contra a banda indie de rock Carne Doce. Os goianos foram questionados no Twitter por não terem afastado o ex-baterista do grupo logo que ficaram sabendo da acusação de estupro contra o músico, afastado em dezembro de 2018. A vocalista Salma Jô lembra que não foi fácil lidar com os ataques. “Foi doloroso e difícil, mas com o tempo a gente aprendeu a lidar com mais serenidade. O ódio sempre foi virtual. Com o tempo, percebi que muitas vezes supervalorizei calúnias e ofensas virtuais”, conta.

Salma ressalta que o mais doloroso durante aquele momento de acusações na internet foi quando alguns amigos que ela admirava e que haviam compreendido e apoiado suas decisões sobre o caso foram intimidados por colegas da cena e cortaram relações. “A princípio, me senti vítima, mas depois percebi que eles estavam mais vulneráveis que eu a essa tática de escracho e isolamento. O fato de eu estar em banda, de termos um público amplo, de nossa vida social não depender dessa comunidade, nos protegeu”, comenta.

A vocalista afirma que os prejuízos foram mais individuais do que para a imagem da banda, formada em 2013. “Cada um ficou ofendido, ferido e indignado de maneira diferente, mas o grupo seguiu no ritmo de crescimento. Os shows seguiram cheios e em palcos importantes, como Lollapalooza, viajamos o Brasil e fizemos nossa primeira turnê em Portugal. Perdemos certo prestígio dentre parte de uma elite específica que forma o que a gente aprendeu a chamar de ‘cena’, grupo limitado de pessoas”, recorda Salma Jô.