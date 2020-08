Magazine Nutricionistas elegem os alimentos mais indicados para diminui o estresse A convite do POPULAR, Thainara Salatiel, Renata Guirau e Patrícia Pagotto selecionaram comidas que ajudam a frear a ansiedade de forma natural

MARACUJÁ Contém alcaloides e flavonoides que agem no sistema nervoso central como tranquilizantes, analgésicos e relaxantes musculares. ABACATE É fonte de magnésio e gorduras boas que contêm beta sitosterol, uma substância que atua na regulação do cortisol, conhecido como hormônio do estresse. CACAU Tem tri...