Magazine Nutricionista aponta que é preciso planejamento na alimentação “A falta de rotina alimentar leva as pessoas a se alimentarem sem consciência da fome", afirma Mariana Machado

A nutricionista Mariana Machado acredita que o grande problema para quem come fora todos os dias é a falta de planejamento. “A falta de rotina alimentar leva as pessoas a se alimentarem sem consciência da fome, saciedade e nutrição. Assim, acabam comendo qualquer coisa que está a seu alcance quando bate a fome, sem preocupar com a qualidade nutricional”, explica. Para ela, mes...