Magazine 'Nunca vou perdoar a Rose por ter mentido', afirma mãe de Gugu Maria do Céu fez críticas à mãe dos filhos de Gugu Liberato, Rose Miriam, em entrevista à revista 'Veja'

Maria do Céu, 90, mãe de Gugu Liberato, falou sobre os desdobramentos da morte de seu filho em entrevista à revista Veja publicada nesta sexta-feira, 31, e criticou as atitudes de Rose Miriam Di Matteo, mãe dos filhos do apresentador. Gugu teve sua morte anunciada em 22 de novembro de 2019, um dia após a data indicada nos documentos oficiais do laudo de óbito divulg...