Magazine 'Nunca tiveram nada', diz mãe de Gugu Liberato sobre Rose Miriam A família e a mãe dos filhos do apresentador travam batalha judicial pela herança

Maria do Céu Moraes, mãe de Gugu Liberato, negou neste domingo, 2, que o apresentador tivesse um relacionamento de casal com Rose Miriam Di Matteo, mãe de João Augusto, 18 anos, Marina e Sofia, 15 anos, filhos apresentador. "Ele nunca teve nada com ela e eles viviam... Ela completamente separada dele. Completamente. Nunca tiveram nada um com o outro. Isso e...