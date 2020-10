Magazine “Nunca pensei em tirar minha vida”

O padre Marcelo Rossi decidiu abrir o seu coração no livro Batismo de Fogo, o mais pessoal da carreira e que começou a ser escrito depois que ele foi empurrado do altar de uma altura de mais de 2 metros durante uma missa, em 14 de julho de 2019. O religioso, que celebra 25 anos de ofício neste ano, narra ao longo de 144 páginas problemas pessoais, como o suicídio do ...