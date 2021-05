Magazine “Nunca fiquei tanto tempo longe”, diz Glória Maria sobre volta ao estúdio na Globo Glória revela que sentiu falta de tudo enquanto esteve em casa: do trabalho, dos amigos, da redação, da rotina, do estúdio, de cada cantinho e até do cheiro da emissora

“É um misto de ansiedade, com muita felicidade e um pouco de frio na barriga, tudo ao mesmo tempo”. É assim que, um ano e meio depois, Glória Maria se sente ao voltar à TV Globo, já vacinada, para gravar o Globo Repórter presencialmente, dividindo a função com Sandra Annenberg a partir desta sexta-feira. No primeiro dia na redação, os amigos a receberam com flores, palmas ...