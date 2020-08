Magazine Novos tempos, velhos estigmas

Um breve desafio: diga um nome de uma das diferentes namoradas que passaram pelos braços do agente secreto 007 em seus tantos e tantos filmes. Não se lembra? Pois é, quase ninguém é capaz de se recordar. Às vezes, a impressão que se tem é que todas aquelas beldades sequer tinham um nome. Todas foram designadas de Bond Girls, as garotas de Bond, como se as mulheres fo...