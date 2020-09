Magazine Novos horizontes Leandro Hassum aproveita “liberdade contratual” e aposta no streaming e shows drive-in

Mesmo com seus planos adiados devido à pandemia do novo coronavírus, Leandro Hassum, 46, procura manter o otimismo em dia e tem se dedicado a atividades novas, com os drive-ins. Além disso, brinca dizendo que, passado esse período, não terá mais vida social com tantos projetos que virão a partir do próximo ano.“Vou ter de andar com uma vara e um soro pend...