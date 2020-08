Magazine Novos elementos na criação das músicas

De fato, o universo adocicado e colorido que Katy Perry criou no passado não é a tônica de Smile. Não há mais os fogos de artifício ou o frescor de um romance adolescente de verão – na capa do disco, Katy Perry aparece como um palhaço um tanto triste.Mas, além da tentativa de se reconciliar com esses períodos de depressão e falta de trabalhos bem-sucedidos, ela se ancor...