Magazine Novos caminhos possíveis

“O Fica já faz parte do calendário de Goiás e promove ações continuadas há duas décadas”, reflete a produtora e cineasta Márcia Deretti. A realizadora participou de reuniões recentes com a comunidade vilaboense junto com o ambientalista Rodrigo Santana e o presidente da Associação de Produtoras de Cine & TV (Go Filmes), Pedro Novaes. Segundo ela, a própria cidade ...